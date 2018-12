Glitzerbomben-Video war teilweise gefälscht

Das Video der selbstgebastelten, stinkenden Glitzerbombe, welche Diebe für ihre Tat bestrafen soll, war in Teilen inszeniert. Das musste der Entwickler Mark Rober nun zugeben, nachdem im Internet Zweifel an den gefilmten Reaktionen der vermeintlichen Diebe auftraten. Rober gibt an, selbst Opfer gewesen zu sein und nicht gewusst zu haben, dass zwei der insgesamt fünf Reaktionen gefälscht waren.