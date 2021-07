Google+ ab sofort offen für alle

Google hat am Dienstag neun neue Funktionen für sein soziales Netzwerk vorgestellt. Hangouts sind nun auch über Smartphones möglich, die Suche wurde in Google+ integriert und außerdem sind die Tore zu dem Netzwerk von nun an ohne Einladung für alle User geöffnet.

Google+

Netzwerk

ist, hat der Internetriese bereits 92 kleinere und größere Verbesserungen an demNetzwerk vorgenommen. Am Dienstag rundetenun auf volle 100 Überarbeitungen auf und stellte insgesamt neun weitere neue Funktionen vor. Gleichzeitig verkündete das Unternehmen in einem Blogpost , dassab sofort für alle Nutzer offen steht, Einladungen sind nicht mehr nötig. Jeder der will, kann sich nun über sein Google-Konto ohne jegliche Einschränkung bei dem sozialenanmelden.

Hangouts auf dem Handy

Eine zweite große Neuerung betrifft die Videochat-Funktion Hangouts. Diese ist nun auch über Smartphones verfügbar. Die neue Google+ App ist laut Google bereits im Android Market verfügbar und kommt in Kürze auch in den iOS App Store. Parallel dazu startet Google+ auch mit Hangouts “On Air”. Das bedeutet, dass man über den Videochat nun auch eine öffentliche Übertragung machen kann. Will man eine solche Übertragung einrichten, startet man einen normalen Hangout und kann diesen dann einfach übertragen und aufzeichnen. Sobald jemand “On Air” ist, können wie sonst auch bis zu neun andere User an dem Hangout teilnehmen und die Live-Übertragung ansehen. Die Funktion der Übertragung wird zunächst mit ausgewählten Nutzern getestet, zusehen kann dabei jedoch schon jeder.