Google-Browser Chrome legt in Europa zu

Laut einer Studie (PDF) der Webanalyse-Firma „AT Internet“ hat der Google-Browser Chrome im Dezember 2011 einen Anteil von 18,2 Prozent am europäischen Browser-Markt erlangt. Das waren 7,9 Prozent mehr als im Dezember 2010. Damit liegt der Browser an dritter Stelle. Der Browser Safari konnte ebenfalls zulegen und zwar um drei Prozentpunkte und liegt nun mit 10,8 Prozent Anteil auf Platz vier.

Der Internet Explorer führt den europäischen Browser-Markt mit 40,9 Prozent zwar noch an, verlor aber im Jahresvergleich rund acht Prozent. Mozillas Firefox hatte im Dezember 2011 in Europa einen Marktanteil von 26,9 Prozent, während es im Jahr davor noch 29,8 Prozent waren. Der norwegische Browser-Hersteller Opera stagniert an fünfter Stelle mit einem Marktanteil von 2,3 Prozent.