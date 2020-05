Google führt Experten-Videochat Helpouts ein

“Echte Hilfe von echten Menschen in Echtzeit”, lautet das Motto, unter dem Google seinen neuen Dienst Helpouts einführt. Helpouts bedient sich der Videochat-Funktion von Google+, Hangouts, um einen direkten Draht zwischen Hilfesuchenden und Experten auf verschiedenen Gebieten herzustellen. Diese Hilfe erfolgt entweder gratis oder gegen Bezahlung. Abgerechnet wird mit dem hauseigenen Payment-System Google Wallet.

Wie TechCrunch berichtet, wurde Helpouts nun in San Francisco der US-Presse vorgeführt. Dabei konnte man Experten zusehen, die per Videochat Tipps zum Verputzen eines Lochs in der Wand oder dem richtigen Auftragen eines Lippenstifts gaben. Helpouts soll einen alternativen Weg darstellen, um schnell Rat und Hilfe bei einem spezifischen Problem zu erhalten.