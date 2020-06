Google Glass vom Kopf gerissen und zerstört

IT-Unternehmer haben in den verganenen Jahren die Wohnpreise in der Stadt an der US-Westküste in die Höhe schnellen lassen. Viele ehemalige Bewohner können sich die Preise nicht mehr leisten und verlassen ihre Viertel. Der Gentrifizierungs-Prozess sorgt oftmals für großen Unmut und Kritik, sowohl bei Bürgern als auch Mietervertretungen. Große, im Silicon Valley ansässige Technologie-Unternehmen, wie Google oder Apple, werden als Hauptverursacher des Phänomens gesehen.

Google hat die Stimmung erkannt und erteilt Glass-Neulingen Ratschläge, wie sie vermeiden, öffentliche Aggressionen auf sich zu ziehen. Auch ein Begriff für eine allzu penetrante Präsentation seines Gadgets ist gefunden: "Glasshole".