Google Maps bestätigt: Die Erde ist keine Scheibe

Es soll ja immer noch einige Unverbesserliche geben, welche an die Erde als riesige Scheibe glauben. Einer von ihnen schießt sich bekanntermaßen mit selbstgebauten Raketen in die Luft, um das zu beweisen. All diesen Menschen macht Google Maps nun einen Strich durch die Rechnung. Wer seit Freitag in der Desktop-Variante hinauszoomt, bekommt den Planeten erstmals nämlich als Kugel präsentiert. Aber auch die Landmassen sind im Vergleich zu bekannten Darstellungen verändert.