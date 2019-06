Google Maps lotst knapp 100 Autofahrer in ausweglose Situation

„Dachte, es wäre okay“

Dass so viele Autos den Anweisungen gefolgt sind, hat viele Fahrer auch in Sicherheit gewogen. „Es fuhren dort auch einige andere Autos, darum dachte ich, es wäre okay. Es war aber gar nicht okay“, sagte eine betroffene zu CNN.

Google betonte, dass die Straße nicht als privat gekennzeichnet war. Man versuche immer, die besten Wege aufzuzeigen. Unkontrollierbare Ereignisse, wie Wetter, können aber zu unvorhersehbaren Situationen führen. Man solle aufmerksam bleiben und immer nach eigenem Ermessen handeln.