Google Maps zeigt Insel mit Name des Linzer Bürgermeisters

Überraschung für den Linzer Bürgermeister: Im Ausee in Luftenberg an der Donau (Bezirk Perg) gibt es laut Google Maps eine "Klaus-Luger-Insel". Weder das Büro des SPÖ-Stadtoberhaupts noch die Mühlviertler Gemeinde wissen etwas davon, berichtete die Tageszeitung "Heute" am Montag. Google wolle nun klären, wie es zu dem Eintrag gekommen ist, hieß es.