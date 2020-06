Google muss sein Container-Schiff versetzen

Google hat den Platz, an dem das Container-Schiff abgestellt wurde, für 79.000 US-Dollar pro Monat von den zuständigen Behörden von Treasure Island angemietet. Man wolle nun um die Genehmigungen ansuchen, so die Leiterin der Behörde. Google sei in diesen Vorgang jedoch nicht involviert. Der Konzern evaluiere derzeit noch den Brief, den man von der Behörde erhalten hat. Ein Rechtsexperte bezweifelt, dass Google noch eine Baubewilligung für jenen Ort erhalten werde, an dem sich das Schiff derzeit befindet.

Auf Googles Container-Schiff sollen in Zukunft neue Technologien und Produkte demonstriert werden. Hinter dem schwimmenden Informationszentrum wurden aber auch andere Verwendungszwecke vermutet. So wurde spekuliert, ob es sich nicht um ein mobiles Datenzentrum oder eine exzentrische Party-Location handeln könnte.