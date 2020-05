Google enthüllt Geheimnis um Schiff in San Francisco

Weder Serverfarm noch Party-Location: Bei dem riesigen Last-Kahn in der Bucht von San Francisco, der seit Wochen für Spekulationen sorgt, handle es sich um ein Google-Informationszentrum. Das Schiff sei eine interaktive Plattform, auf der Google die Menschen an neue Technologien heranführen wolle, verriet der US-Konzern am Mittwoch (Ortszeit) mehreren Medien, darunter dem Technologie-Blog "TechCrunch". Damit wurde ein ähnlicher Bericht des TV-Senders KPIX5 bestätigt.