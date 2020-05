Googles Container-Schiff dient Produktvorführungen

Die Wahl fiel auf ein Schiff, um damit flexibel mehrere Standorte bespielen zu können. Auch ein Liegeplatz in der Nähe von Googles Hauptquartier gilt als wahrscheinlich. Überhaupt ist der gesamte Ausstellungsraum so modular und flexibel aufgebaut, dass man die Container einfach umstellen kann. Auch ein Auseinander nehmen, um die Container per LKW oder Bahn zu transportieren, sei möglich. Demnächst soll das Container-Schiff in der Bucht einige Kilometer weiter geschleppt werden, um in San Franciscos Fort Mason anzulegen, einem Freizeitgebiet mit Blick auf die Golden Gate Brücke.