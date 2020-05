Apple weitet Kreis von Auftragsfertigern in Asien aus

Apple hat laut einem Zeitungsbericht weitere Auftragsfertiger in Asien verpflichtet, um die Produktion seiner iPhones und iPads auszubauen. So solle die Firma Wistron aus Taiwan das neue iPhone 5c produzieren, schrieb das " Wall Street Journal" am Mittwoch. Und das Tablet iPad mini solle vom kommenden Jahr an auch vom Hersteller Compal Communications zusammengebaut werden, hieß es unter Berufung auf Informationen aus der Zulieferer-Branche.