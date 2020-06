Google startet mit neuem Such-Feature für bessere Übersicht

Keine Änderung für Webseiten-Betreiber

Normalerweise ist nach dem Anklicken der Google-Suchergebnisse noch eine zweite Suche über die Tastenkombination STRG+F nötig, damit Nutzer den jeweiligen Abschnitt finden können. Das wird mit dem neuen Feature nun obsolet.

Für Webseiten-Betreiber soll sich laut Google nichts ändern – das neue Feature soll sowohl am PC als auch am Handy funktionieren. Zudem ist es möglich, dass auch andere Browser in Zukunft die Funktion unterstützen - vorerst ist sie nur in Chrome verfügbar.