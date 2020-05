Google Maps mit neuer Funktion zum Teilen von Standorten

Wer seinen Standort mithilfe von Google Maps teilen möchte, merkt spätestens abseits von Wegen und Straßen, dass das sehr umständlich sein kann. Gerade dort braucht man die Standortübermittlung aber, da man keine genaue Adresse angeben kann, wenn man auf einem Berg oder einer Wiese steht.

Plus Codes sollen das nun einfacher machen. Sie nutzen nicht die Adresse, an der man sich befindet, sondern geben den exakten Standpunkt wieder - sie generieren somit eine eigene virtuelle Adresse. Um seinen Plus Code zu finden, öffnet man die Google Maps App und kontrolliert, dass der blaue Kreis, der anzeigt, wo man sich befindet, an der richtigen Stelle ist. Dann tippt man darauf und ein blauer Screen öffnet sich. Dort findet man die Information „Standort“ und eine Zahlenfolge, beispielsweise 8439VCW3V+PG. Das ist der Plus Code.