Google-Techniker: „Würde Internet Explorer mit Feuer zerstören“

Laut Grigorik konnte man das Problem in den Griff bekommen, auch unter der Mithilfe von Google. Die US-Suchmaschine berücksichtigt seit 2015 auch, wie gut eine Webseite auf Mobilgeräte optimiert ist. Wenn die Webseite schlecht auf Smartphones oder Tablets nutzbar ist, wird sie mit einem schlechteren Ranking bestraft. „Wir haben das mit dem Marketing aber nicht so richtig hinbekommen“, sagt Grigorik und verweist auf zahlreiche Schlagzeilen, in denen Webseiten über das „Mobilegeddon“ klagten. Die Webseiten-Betreiber leisteten dennoch zähneknirschend Folge und passten ihre Inhalte an die Google-Vorgaben an.

Wechsel zu HTTPS

Auch bei der Etablierung von HTTPS-Verbindungen spielte Google eine essenzielle Rolle. Bereits seit einer Weile werden Webseiten im Google-Ranking bevorzugt, die eine verschlüsselte Verbindung vorweisen können. Dank Initiativen wie "Let’s Encrypt", das Webseiten-Betreibern kostenlose SSL-Zertifikate anbietet, konnte die Zahl drastisch gesteigert werden. Vor wenigen Jahren bot kaum ein Drittel aller Webseiten eine HTTPS-Verbindung an, heute sind es weltweit mehr als 70 Prozent.