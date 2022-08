Googles Timer und Stoppuhr sind unerklärlich verschwunden

Vor rund 2 Wochen sind jedoch sowohl Timer als auch Stoppuhr auf mysteriöse Weise verschwunden . Erste Tweets dazu gab es laut The Verge bereits am 18. Juli. Seitdem gab Google keine Auskunft über den Verbleib der Funktionen.

Googles Timer und Stoppuhr sind 2 häufig genutzte Features in der Google-Suche . Einfach “Stoppuhr” oder “Timer einstellen” in die Suche tippen, und schon öffnet sich die entsprechende Funktion.

Eine Einstellung der Funktionen hätte überrascht, denn Google versucht, Nutzer*innen so lange wie möglich auf ihrer Suchmaschine zu halten. So werden immer wieder neue Funktionen in die Suche integriert, wie etwa eine Wetteranzeige oder auch eine eigene Flugsuche. Wer etwa einen Flug sucht, muss nicht mehr auf eine Website klicken, sondern sieht bereits in der Suchmaske einen Überblick bestehender Verbindungen.