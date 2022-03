10 Alternativen zur Google-Suche

Google ist der Suchmaschinen-Marktführer und so bekannt, dass das Verb „ googeln “ bereits in unserem Alltagsvokabular verankert ist. Doch welche anderen Webanwendung für Suchanfragen im Netz gibt es noch? Wir haben eine Liste zusammengestellt:

Auch bei Startpage wird die Suche stellvertretend für euch ausgeführt. Sie leitet sie an Google weiter und hat damit wahrscheinlich auch eine ziemlich zufriedenstellende Trefferquote bei den Suchergebnissen. Die angezeigte Werbung ist daher ebenfalls nicht personalisiert. Man kann außerdem einstellen, in welcher Region man suchen möchte.

Gexi steht für Global Exchange for Social Investment . Wie der Name verrät, ist es eine Suchmaschine für den guten Zweck. Genauer gesagt, wird ein Teil der Werbeeinnahmen gespendet. Alle paar Monate wird ein anderes Projekt unterstützt, das unter dem Button „Projekte“ vorgestellt wird.

Umweltfreundliche Organisationen werden in den Ecosia-Suchergebnissen mit einem kleinen grünen Blatt gekennzeichnet, während neben Konzernen, die dem Planet schaden, eine rauchende Fabrik angezeigt wird.

6) Antworten finden

Die Suchmaschine Wolfram Alpha zeigt keine Webseiten an, sondern soll konkrete Antworten auf Fragen bieten. Nach Wertungen wie z. B. „Was ist die beste Spielkonsole“ kann man aber nicht suchen. Dafür können Rechnungen in die Suchleiste eingetippt werden.

7) Suchen gemeinsam ermöglichen

YaCy ist eine Peer-to-Peer-Suchmaschine. Jeder kann also mitmachen, der die kostenlose Open-Source-Software gratis herunterlädt und installiert. Alle aktiven User*innen bilden den Index der Suchmaschine und das Ganze läuft dezentralisiert - also ohne Kontrollorgan oder Algorithmus. Außerdem kann man ein eigenes Suchportal für das Intranet, Webseiten oder dem freigegebenen Datei-System erstellen.

8) Metasuchmaschinen

Wird eine Suchanfrage gestartet, leitet eine Metasuchmaschine die Anfrage an mehrere Suchmaschinen weiter und stellt die Ergebnisse für euch zusammen. Wenn man also möglichst viele Informationen aus dem Internet zu einem bestimmten Thema finden will, können sie die richtige Adresse sein. Dazu zählen beispielsweise Metacrawler, das seit 1995 existiert, das deutsche MetaGer, was weder IP-Adresse noch Nutzerdaten speichert, das niederländische Zapmeta und eTools.ch.

9) Suchmaschinen für die kleinen Surfer*innen

Blinde Kuh und fragFINN sortieren nicht-jugendfreie Inhalte aus und zeigen hauptsächlich Seiten an, die speziell an Kinder gerichtet sind. Neben der Suchfunktion bieten sie auch Kinderspiele und Neuigkeiten, die für die Kleinen unter uns gedacht und geeignet sind.

Update: Nach dem Hinweis eines Lesers, wurden wir auf eine weitere Suchmaschine aufmerksam, die hier noch erwähnt werden sollte. You.com bietet nicht eine lineare Auflistung an Suchergebnissen, sondern bereitet die Informationen sortiert nach Quellen in einem Raster auf. Damit lassen sich die Quellen zum Teil gut vergleichen, bevor man auf den erstbesten Link klickt.

10) Alternative Anzeige der Suchergebnisse

Update: Nach dem Hinweis eines Lesers, wurden wir auf eine weitere Suchmaschine aufmerksam, die hier noch erwähnt werden sollte. You.com bietet keine lineare Auflistung der Suchergebnisse, sondern bereitet die Informationen sortiert nach Quellen in einem Raster auf. Damit lassen sich diese zum Teil gut vergleichen, bevor man auf den erstbesten Link klickt.