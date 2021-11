DuckDuckGo bringt neue Funktion gegen App-Tracking bei Android

Die Suchmaschine DuckDuckGo ist darauf spezialisiert, seinen Nutzer*innen besonders hohe Privatsphäre- und Datenschutz-Standards zu bieten. Inzwischen sind mit Browser und Browsererweiterungen sowie einer App auch eigene Software-Produkte auf dem Markt. Nun bekommt die Android-App (hier im Google Play Store) ein neues Feature, dass den Datenschutz auf dem gesamten Handy erhöhen soll.

Viele Apps sammeln permanent Daten, auch wenn sie gerade nur im Hintergrund laufen. Dazu gehört in manchen Fällen der Standort, wie lange man geschlafen hat oder was man sonst so mit dem Smartphone macht. Diese Daten werden von einigen App-Entwickler*innen an Dritte weiterverkauft. DuckDuckGo schreibt in einem Blogeintrag, 96 Prozent der von ihnen getesteten gratis Android-Apps würden so agieren. 87 Prozent davon würden die Infos an Google senden, 68 Prozent an Facebook.

"App Tracking Protection"

Dagegen will DuckDuckGo mit der Funktion "App Tracking Protection" vorgehen. Diese findet man unter "Einstellungen" > "Privatsphäre" in der Android-App. Allerdings ist sie noch in der Beta-Version, für die man sich auf die Warteliste setzen kann.