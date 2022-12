Das wollten die Österreicher heuer von Google wissen

Corona-Impfung in meiner Nähe

Corona-Impfung in meiner Nähe

Corona-Impfung in meiner Nähe

Corona-Impfung in meiner Nähe

Corona-Impfung in meiner Nähe

Corona-Impfung in meiner Nähe

Corona-Impfung in meiner Nähe

Die Top 10 Suchtrends des Jahres in Österreich

Stattdessen bilden die Trends ab, was die Österreicher*innen innerhalb einer kurzen Zeitspanne sehr häufig in das Suchfeld tippten.

Krieg in der Ukraine

Weil der Krieg in der Ukraine ein sehr präsentes Thema war, hat Google eine eigene Liste an Suchtrends zu diesem veröffentlicht. Hier spielte auch das zerstörte Atomkraftwerk in Tschernobyl eine Rolle, das immer wieder ein Risikofaktor war (futurezone berichtete). Auch das Bankensystem SWIFT, von dem Russland ausgeschlossen wurde, war gefragt.

Die Top 10 Suchtrends zum Ukraine-Krieg