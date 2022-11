Es gibt ein neues Passwort des Jahres - und ihr kennt es

In der diesjährigen Passwort-Analyse gibt es einen neuen Spitzenreiter. Sicher ist dieses Passwort allerdings auch nicht.

Wann diese Passwörter erstellt wurden, geht aus der Analyse nicht hervor. Denn die allermeisten Online-Dienste verlangen mittlerweile Passwörter, die aus mindestens 8 Zeichen mit Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen. Die oben genannten Passwörter würden also heutzutage nicht mehr akzeptiert werden .

Lange Zeit galt "123456" als das beliebteste Passwort . Das haben die jährlichen Untersuchungen der IT-Sicherheitsfirma Nord Security ergeben. Doch dieses Jahr ist gibt ein neues, so genanntes "beliebtestes Passwort".

Weitere offene Fragen

Die Analyse wirft zudem weitere Fragen auf: Untersucht wurden nämlich nur Datenbanken, die von irgendwelchen Leaks oder Hacks stammen. Die genannten Passwörter könnten also genauso gut bereits vor 20 Jahren erstellt worden sein. Die Bezeichnung "populärste Passwörter 2022" ist daher nicht ganz korrekt.

Jedenfalls sind die genutzten Passwörter in der Analyse von Nord Security nach Ländern und Geschlecht aufgeteilt - Österreich ist leider nicht dabei. Außerdem gibt die Analyse einen Einblick darauf, wie Popkultur die Passwort-Wahl beeinflusst.

In weniger als einer Sekunde geknackt

83 Prozent der 200 am häufigsten verwendeten Passwörter können in weniger als einer Sekunde geknackt werden, heißt es weiter. Man sollte also bei der Wahl des Passwortes etwas bedachter umgehen, wenn man seine Online-Konten tatsächlich absichern möchte.

Mit Nord Pass betreibt das Security-Unternehmen auch einen Passwort-Manager. Und natürlich sollte man genau einen solchen nutzen, wenn man Wert auf sichere Passwörter und eine übersichtlichen Passwortverwaltung legt.