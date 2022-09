Wie funktionieren Passkeys und kann ich sie schon nutzen?

Apples iOS 16 Update bringt viele Neuerungen (hier haben wir sie zusammengefasst), eine (noch kleine) Revolution ist aber sicherlich die Einführung von Passkeys. Sie sollen Passwörter ersetzen. Erstmals haben sich Apple, Google und Microsoft zum diesjährigen Password-Day im Mai ausführlich zu dieser neuen Methode geäußert. Sie alle sind Teil der FIDO Alliance, die das System entwickelt hat. Apple ist die erste Firma, die Passkeys in den Mainstream bringt - wir erklären euch, was ihr darüber wissen müsst.

Das erfahrt ihr im Artikel:

Was sind Passkeys? Wie richtet man Passkeys ein? Wer kann Passkeys schon nutzen? Kann man Passkeys vom alten auf ein neues Gerät übertragen? Wo kann man Passkeys nutzen? Sind Passkeys wirklich sicherer als Passwörter - und wenn ja, warum? Werden Passwortmanager damit überflüssig?

1. Was sind Passkeys?

Will man sich auf einer Webseite oder in einer App einloggen, braucht man damit weder Nutzername noch Passwort. Stattdessen wird ein Passkey auf einem Gerät erstellt. Er besteht aus einem Schlüsselpaar. Ein offener Schlüssel wird an die Seite oder App übermittelt, ein privater Schlüssel wird auf dem Gerät gespeichert. Beim Login muss man dann bestätigen, dass diese Schlüssel zusammenpassen. Beim iPhone funktioniert das zum Beispiel über TouchID oder FaceID.

Die Passkeys können über den iCloud Schlüsselbund synchronisiert werden. Damit sind sie auch geräteübergreifend auf iPad, Mac und Apple TV verfügbar. Bei Google und Microsoft wird das System innerhalb der Android- und Windows-Ökosysteme ähnlich funktionieren.

2. Wie richtet man Passkeys ein?

Man muss die Passkey-Option nicht aktiv freischalten. Wer sich auf einer Webseite oder in einer App, die Passkeys unterstützt, neu registriert, erhält automatisch die Option, statt einem Passwort einen Passkey anzulegen. Dieser wird dann auf dem Gerät, mit dem man sich registriert gespeichert. Viele Login-Seiten bieten schon verschiedene Optionen wie "mit Apple ID" oder "mit Google-Account" anmelden an. Hier wird dann auch "mit Passkey anmelden" hinzukommen.