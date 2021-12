Danach haben die Österreicher 2021 am häufigsten gegoogelt

Bei den Google-Such-Trends sind auch einige Überraschungen dabei.

Was die Menschen in Österreich bewegt, sieht man anhand ihrer Google-Suchbegriffe. Der Internetkonzern analysiert deshalb jedes Jahr die Google-Suchtrends. Diese werden auf Basis von Milliarden Suchanfragen erstellt, die Nutzer*innen im Laufe des Jahres tätigen.



Auf Platz 1 der allgemeinen Suchtrends der Österreicher*innen liegt die Fußball-Europameisterschaft (EM), gefolgt von Corona, Alles gurgelt und dem Lockdown. Mit der Champions League landete noch ein Sportereignis in den Top 10. Das „Wetter morgen“ schaffte es auf Platz 6 des Rankings, knapp vor den Corona-Zahlen und den Schlagworten „erhöhte Gewitterwarnung“, dem iPhone 13 und dem EM-Spiel Österreich gegen Italien. Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres in Österreich EM Corona Alles gurgelt Lockdown Champions League Wetter morgen Corona-Zahlen Erhöhte Gewitterwarnung iPhone 13 Österreich-Italien

Wer hätte gedacht, dass Dinosaurier eine Rolle spielen könnten? © Getty Images/iStockphoto / Warpaintcobra/iStockphoto

Überraschungen sind vorprogrammiert Doch es kommen bei den Suchtrends auch immer wieder überraschende Ergebnisse zum Vorschein, die keiner erwartet hätte. So fand sich in Österreich etwa die Frage „Wie endet Tom & Jerry?“ in den Trends wieder. Die 80 Jahre alte Zeichentrickserie, die bereits in den 1940er-Jahren in den Kinos lief, bekam dieses Jahr nämlich ein Revival durch den Film „Tom & Jerry“ von Warner Brothers. Regisseur Tim Story ließ in 101 Minuten die Cartoonserie wieder aufleben. Wer wissen will, wie sie endet, weiß jetzt, was er/sie zu tun hat.



Österreicher*innen suchten auch nach „Was bedeutet rawr?“ Gemeint ist damit ein verniedlichtes Brüllen eines Löwen oder Dinosauriers. Im Internet-Jargon wird es oft auch scherzhaft als Übersetzung der Dinosaurier-Sprache verwendet und steht für „Ich liebe dich“. Internet-Nutzer*innen suchen auch besonders gern nach dem Was und Wie und werden deshalb von Google immer extra ausgewertet. Wie ...? Wie lange gilt ein PCR-Test? Wie wird das Wetter morgen? Wie lange gilt genesen? Wie alt ist die Queen? Lockdown Österreich wie lange? Wie viele Einwohner hat Österreich? Wie komme ich zum Grünen Pass? Wie lange dauert ein PCR-Test? Wie endet Tom und Jerry? Wie funktioniert der Gurgeltest? Was ...? Was ist ein PCR-Test? Was bedeutet “2G-Regel”? Was soll ich kochen? Blasenentzündung was tun? Was hat Arnautović gesagt? Was ist ein Antigen-Test? Was kostet ein Corona-Test? Was ist mit WhatsApp los? Was ist los mit Gold? Was ist ein Podcast? Best of W-Fragen Wo bin ich? Was bedeutet rawr? Wo spielt Neymar? Wie viele Geschlechter gibt es? Was hat Arnautović gesagt?

Der Klimawandel beeinflusste 2021 das Such-Ranking stärker als die Jahre zuvor © Marc Wieland, Österreichischer Alpenverein

Wetterereignisse Neu in den Google-Suchtrends dieses Jahr ist der starke Anstieg an Umwelt- und Klimaereignissen bei den Suchergebnissen. „Das ist ein Zeichen für die zunehmende Bedeutung, die diese Themen in unserem Leben gewonnen hat“, erklärt Wolfgang Fasching-Kapfenberger von Google Austria. Nach einer „erhöhten Gewitterwarnung“, wurde am häufigsten gesucht, gefolgt von der hohen Hitzewarnung und dem Klimaticket. Auch das Unwetter in Deutschland, das diesen Sommer zu schweren Schäden geführt hat, beschäftigte die Österreicher*innen, genauso wie das Hochwasser in Hallein. Klima, Natur & Umwelt Erhöhte Gewitterwarnung Hohe Hitzewarnung Klimaticket Tornado Tschechien Erdbeben Wien Unwetter Deutschland Hohe Niederschlagswarnung Hohe Windwarnung La Palma Hallein Hochwasser

Tennis wird dank des Erfolgs von Dominic Thiem wieder zu einer beliebten Sportart © USA TODAY Sports / Robert Deutsch

Tennis im Aufwind Bei den Sportereignissen des Jahres zogen neben der EM und den Olympischen Spielen vor allem Tennis-Ereignisse in den beliebtesten zehn Suchanfragen. Gleich vier Tennis-Turniere schafften es in die Top 10. Schuld daran dürfte der Erfolg des österreichischen Tennis-Stars Dominic Thiem sein, der die Begeisterung ausgelöst hat, in dem er die US Open 2020 im Einzel gewonnen hatte. Thiem landete im Ranking der meist gesuchten Österreicher*innen direkt hinter den Politikern Sebastian Kurz und Alexander Schallenberg. Auffallend: Frauen landeten nur 2 in den Top 10 und trotz des innenpolitisch spannenden Jahres dominierte kein Schlagwort dazu die Google-Suche. Sport-Events EM Champions League Österreich-Italien Australian Open Deutsche Bundesliga US Open Premier League French Open Olympische Spiele ATP Rom Österreicher:innen des Jahres Sebastian Kurz Alexander Schallenberg Dominic Thiem Marko Arnautović Christine Aschbacher Wolfgang Mückstein Marcel Hirscher Kathrin Glock Herbert Kickl Manfred Haimbuchner

Alles gurgelt und die FPP2-Maske waren stark nachgefragte Begriffe rund um Corona © Kurier / Gerhard Deutsch