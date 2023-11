Google führt die neue URL-Endung .meme ein

Google hat mit ".meme" eine neue URL-Endung eingeführt. Die Top-Level-Domain soll laut Google vor allem für kreative Webseiten genutzt werden, die andere zum Lachen bringen.

Dafür hat Google bereits 10 Partner-Webseiten mit einer ".meme"-URL versorgt (darunter 4 Seiten, die sich ausschließlich Katzen widmen):

Know Your Meme (knowyour.meme)

(knowyour.meme) Tenor (tenor.meme - Weiterleitung zu tenor.com)

(tenor.meme - Weiterleitung zu tenor.com) Nyancat (nyancat.meme)

(nyancat.meme) Grumpy Cat (grumpycat.meme)

(grumpycat.meme) 10PM Curfew (style.meme und girls.meme)

(style.meme und girls.meme) Rudy Willingham (real.meme)

(real.meme) License.Meme

Marketing.meme

Keyboard Cat (keyboardcat.meme)

(keyboardcat.meme) Cat.Meme

Ab sofort können entsprechende URLs unter get.meme registriert werden. Allerdings müssen interessierte eine Einmalzahlung leisten, solange sich die Vergabe der Domains noch in der Early Access Phase befindet.

Tausende Euro für erste Meme-URLs

Der Preis dafür schwankt - für einfache Domains wie "hello.meme" werden 1.537 Euro pro Jahr fällig, weniger begehrte Domains kosten um die 18 Euro pro Jahr. Das ist allerdings nur für die Vorregistrierung, die die jeweilige Plattform, über die man bucht, automatisch vornimmt. Es gibt aber keine Garantie, dass man die Domain auch bekommt.

Je früher man die URL vorab registrieren will, desto höher ist der Preis. Aktuell ist die Vergabe in 5 Phasen eingeteilt, die jeweils in den nächsten Tagen starten. Für eine "Priority Pre-Registration" werden weitere Tausende Euro fällig. Damit soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, die Domain tatsächlich zu bekommen. Die Vermutung liegt nahe, dass Google damit verhindern möchte, dass sich Personen eine große Menge an URLs sichern, um diese dann später gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Domains werden ab 5. Dezember verfügbar

Ab 5. Dezember werden die Domains dann öffentlich verfügbar und können ohne zusätzliche Registrierungs-Kosten gesichert werden. Wer sich eine vorab Domain sichern will, kann das über die Google-Partner 101 Domain, gandi.net, GoDaddy, INWX, Domaintechnik.at, bnamed.net, Domainregistry, Mr. Domain und Variomedia.