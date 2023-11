So verhindert ihr, dass Google euer Konto löscht

Nicht aktiv genutzten Google-Konten geht es sehr bald an den Kragen. So hat Google bereits Mitte des Jahres entschieden, inaktive Accounts nach 2 Jahren zu löschen. Umgesetzt wird dieser Schritt nun ab Dezember.

Betroffen sind ausschließlich persönliche Accounts. Neben Gmail geht dann auch der Zugang zu allen anderen am Konto hängenden Dienste bzw. Services verloren. Darunter etwa Google Photos, der Kalender oder Drive.

Die einzige Ausnahme von dieser Regel sind Accounts, die mindestens ein YouTube-Video hochgeladen haben. Google will hier natürlich nicht den Content verlieren, der höchstwahrscheinlich zuhauf auf seiner Video-Plattform online ist.

So verhindert man Löschung von Google-Konto

Wer also ein sehr selten genutztes Zweitkonto bei Google unterhält, in das er oder sie bereits 2 Jahre nicht hineingeschaut hat, sollte sich also bis Dezember dringend mindestens einmal einloggen. Ebenfalls als aktiv gekennzeichnet werden Konten laut dem Google-Blog, in denen mindestens eine dieser Aktivitäten verzeichnet wird:

Ein E-Mail lesen oder versenden

Google Drive verwenden

Ein YouTube-Video ansehen

Herunterladen einer App im Google Play Store

Verwenden der Google-Suche

„Mit Google anmelden“ nutzen, um sich bei einer fremden App oder Dienst anzumelden

Natürlich muss man für die meisten dieser Aktionen ohnehin eingeloggt sein. Relevant sind sie also nur dann, wenn man das Konto über 2 Jahre lang in einem Browser oder auf einem Endgerät gespeichert, aber nichts darin getan hat.

Sicherheit als Grund

Der Hauptgrund für diese Maßnahme ist laut dem Unternehmen, dass ungenutzte Konten aufgrund verschiedener Faktoren, wie fehlender 2-Faktor-Authentifizierung und Sicherheitsüberprüfungen, anfälliger für Kompromittierungen sind.

Die gekaperten Konten könnten dann als “Zombie-Konten” in der Hand von Cyber-Kriminellen wiederbelebt werden. Man ziele demnach darauf ab, die Sicherheit der Nutzer zu erhöhen, indem Konten, die anfälliger für Missbrauch sind, eliminiert werden.