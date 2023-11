Ex-Google-Maps-Designerin äußerst sich zu umstrittenen neuen Farben

Elizabeth Laraki war 2007 eine von zwei Designer*innen, die an Google Maps arbeiteten. Nun hat sich die ehemalige Google-Angestellte zum neuen Aussehen des Kartendienstes zu Wort gemeldet. Aus einem langen Beitrag bei X gehen einige Kritikpunkte hervor, wie der GoogleWatchBlog beschreibt.

Kälter und weniger menschlich

Das neue Design von Google Maps fühle sich kälter, weniger präzise und weniger menschlich an, schreibt die Designerin. Dass Straßen nun in einem dunkleren grau dargestellt werden, mache sie immerhin besser sichtbar, allerdings seien Wasser- und Grünflächen nun schwerer zu unterscheiden. Die verwendete Farbpalette wirke mehr computergeneriert.

Zu viele Elemente

Am unzufriedensten ist Laraki aber mit den Bedienelementen von Google Maps. Ihrer Meinung nach sei mit dem Redesign eine Chance verpasst worden, die zahlreichen Schaltflächen aufzuräumen, die sich mit der Zeit rund um und über der Karte angesammelt haben. Eine Suchfunktion, 8 pillenförmige Schaltflächen in 4 Reihen und eine Navigationsleiste am unteren Rand seien einfach zu viel.