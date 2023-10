Google vergibt eigene Adressen an Slum-Hütten

So genannte Plus Codes ermöglichen Slum-Bewohner*innen Zugang zu Dienstleistungen und Hilfe bei Infrastrukturproblemen.

Vor ein paar Jahren hat Google Plus Codes als neue Möglichkeit für das Teilen eines Standorts vorgestellt. Koordinaten werden dabei in einem Code aus Zahlen und Buchstaben verschlüsselt. Wie man solcherart erstellte virtuelle Adressen nutzen kann, beschreibt das Unternehmen nun anhand eines Beispiels aus Indien.

Adresse oft erforderlich

In Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation Shelter Associates hat Google Slum-Behausungen mit Plus Codes ausgestattet. In Indien lebt eine von sechs Personen in Städten in Slums. Straßenbezeichnungen oder sonstige Adressangaben besitzen die Hütten in Slums selten. Für Bewohner*innen bringt das nur Nachteile. Für Amtswege, bestimmte Dienstleistungen - etwa das Eröffnen eines Bankkontos - und bei der Kommunikation mit Behörden sind Adressen erforderlich.

