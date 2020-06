Google will Löschverfahren in wenigen Wochen vorstellen

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Recht auf Vergessenwerden im Internet will Google in einigen Wochen ein neues Verfahren für Löschanträge vorstellen. "Die Umsetzung ist kompliziert, sie bedarf gründlicher Prüfung, nicht zuletzt wegen der vielen Sprachen, die hier betroffen sind", sagte ein Google-Sprecher am Donnerstag.

Die Nutzer sollen informiert werden, sobald ein praktikabler Mechanismus entwickelt werde. "Dies kann mehrere Wochen dauern." Laut Aussagen eines Mitarbeiters der Hamburger Datenschutzbehörde gegenüber dem Wall Street Journal versprach Google, innerhalb von zwei Wochen einen geeigneten Prozess zu generieren.