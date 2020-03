Googles "Arts & Culture" ermöglicht virtuellen Museumsbesuch

Obwohl die Museen derzeit bundesweit bis voraussichtlich 3. April geschlossen haben, muss man nicht komplett auf den Kunstgenuss verzichten. Mit "Google Arts & Culture" kann man nach dem Streetview-Prinzip virtuell durch über 1.200 internationale Museen und Ausstellungen "schlendern". Auch österreichische Häuser bieten den Besuch von der Couch aus an.

In einem kurzen Video zum Gemälde "Großer Turmbau zu Babel" von Pieter Bruegel dem Älteren, welches im Kunsthistorischen Museum (KHM) in Wien hängt, führt die kanadische Sängerin Leslie Feist mit sanft-rauer Stimme durch verschiedene Details. Man hat danach das Gefühl, für ein paar Minuten sehr nahe vor dem Bild gestanden zu haben. "Art Zoom" ist eine der Funktionen der von Google seit 2011 angebotenen Plattform " Google Arts & Culture", die es auch als App fürs Smartphone gibt. Die herausragende Zoomqualität in Kombination mit dramaturgisch-aufbereitenden Hintergrundinformationen, eingesprochen von Künstlern und Musikern, ermöglicht ein Erlebnis, bei dem man einem Kunstwerk gefühlt näher kommt als im echten Museum inklusive Sicherheitsabstand.

Hintergrundwissen und Online-Features

Über 1.200 Museen, Galerien und Ausstellungsstätten vom Museum of Modern Art ( New York) über die Uffizien ( Florenz) bis hin zur Eremitage (St. Petersburg) stellen auf " Google Arts & Culture", das auf der Startseite mit Kategorien wie "This week's most popular" oder "Recently Published" in der Aufmachung an Streamingdienste wie Netflix erinnert, ihre Bilder inklusive Hintergrundwissen zur freien Verfügung. Auch österreichische Museen wie das KHM, die Albertina oder das Leopold Museum sind vertreten. Einige heimische Institutionen bieten aber auch selbst zahlreiche Online-Features zu ihrer Sammlung an.

Auf der Website des Belvedere gibt es etwa die "Stöbern & Flanieren"-Funktion, die sich dem "Informationsflaneur" verschrieben hat. Man kann Bilder zu ständig wechselnden Motivgruppen durchstöbern, aktuell zum Dachthema "Gebärden und Gebaren", mit Unterkategorien wie "küssen", "schlafen", "lesen" oder etwa "rauchen". Auch auf der Facebook-Seite bietet das Belvedere kurze Videobeiträge und Führungen durch verschiedenen Ausstellungen an.