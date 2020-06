Gravierende Sicherheitslücke in Smart-TVs entdeckt

Für diese Art des Angriffs sind spezielle Transmitter notwendig. Daher werfen Kritiker den Forschern vor, dass es sich lediglich um eine kleine Sicherheitslücke handelt. Der Aufwand einen derartigen Angriff durchzuführen wäre zu hoch, auch weil damit zu wenige potentielle Opfer erreicht werden könnten.

Stimmt nicht, entgegnen die Wissenschafter und rechnen vor: Wenn für einen Angriff der Ort optimal gewählt ist, befinden sich in einer dicht besiedelten Stadt wie New York 70.000 potentielle Opfer in der Reichweite der Angreifer. Die Ausrüstung, um Attacken auf einer Fläche von 1,4 Quadratkilometer durchzuführen kostet laut Sicherheitsforscher lediglich 250 US-Dollar. Ein leistungsstärkeres Equipment, mit dem man 35 Quadratkilometer abdecken könnte, bekomme man demnach um 1.500 US-Dollar.