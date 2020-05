Internetsurfen ist auf vielen Smart-TVs unsicher

Abgesehen von der Sicherheitslücke beim Webbrowsen bestätigte der c't-Test, dass Smart-TVs das Verhalten ihrer Nutzer in hohem Maße protokollieren und übertragen. Die Daten werden sowohl an die TV-Hersteller, als auch an Fernsehsender und Google gesendet.

Verantwortlich dafür ist der Datendienst HbbTV. Dieser ermöglicht es, den Fernseher automatisch eine Webadresse aufzurufen zu lassen, sobald der Sender gewechselt wird. Datenschutzexperten sehen darin einen klaren Rechtsverstoß, da dieser Vorgang ungefragt und ohne das Wissen der Nutzer eingeleitet wird.

Der Umstand der Datensammelwut bei HbbTV ist schon länger bekannt. Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat dazu eine ausführliche Studienpräsentation veröffentlicht.