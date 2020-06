Größtes Solarkraftwerk der Welt geht ans Netz

Das Ivanpah-Projekt in der kalifornischen Mojave-Wüste wurde diese Woche in Betrieb genommen. Zu Spitzenzeiten kann es bis zu 392 Megawatt produzieren und ist dadurch für ein Drittel des in den USA mit Sonnenenergie erzeugten Stroms verantwortlich. Die Bauarbeiten begannen im Oktober 2010, am Projekt waren Google, NRG sowie BrightSource Energy beteiligt.