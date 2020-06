Grumpy Cat auf rotem Teppich und über Comcast-Gebäude

Ein Bild von Grumpy Cat sorgte vor kurzem auch noch wo anders für Aufsehen: Die Bürgerrechtsorganisation Fight For The Future ließ vor kurzem einen Banner mit dem Gesicht von Grumpy Cat über das Comcast-Gebäude fliegen. Darauf war zu lesen: " Comcast don't mess with the Internet", eine Einspielung auf die Aktionen von Comcast, Netzneutralität abzuschaffen. Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hat sich für strenge Regeln zur Netzneutralität ausgesprochen. Netzaktivisten und Bürgerrechtsorganisationen in den USA feiern dies als Erfolg.