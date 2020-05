GTA V erzielt Verkaufsrekord am ersten Tag

Allerdings lagen auch die Entwicklungskosten des Spiels in der Liga eines Hollywood-Blockbusters. Der zu Take-Two gehörende schottische Spiele-Entwickler Rockstar North steckte in GTA V der „ Financial Times“ zufolge rund 170 Mio. Pfund (gut 200 Mio. Euro). Mit den kolportierten 800 Millionen Dollar Umsatz könnte Take-Two der beste Verkaufsstart in der Geschichte geglückt sein. Yahoo zufolge soll im Jahr 2012 etwa Call of Duty: Black Ops II "nur" 500 Millionen Dollar in den ersten 24 Stunden gemacht haben.