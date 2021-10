Hacker kapert Facebook-Seite von US-Kriegsschiff, streamt Age of Empires

Über den Account hat die bisher unbekannte Person ihre Spielesessions zu "Age of Empires" live gestreamt.

Eine unbekannte Person hat vor wenigen Tagen die offizielle Facebook-Seite der USS Kidd, ein Zerstörer der US Navy gekapert. Die Person hat sich scheinbar einen Scherz erlaubt und über die Seite ihre „Age of Empires“-Spielesessions live gestreamt. Bis jetzt hat die US Navy die Kontrolle über die Seite nicht wiedererlangt, wie Task & Purpose berichtet. Die Postings sind nach wie vor auf der Seite.

„Die offizielle Facebook-Seite für USS Kidd (DDG 100) wurde gehackt“, sagt die Navy-Sprecherin Nicole Schwegman. Aktuell werde gemeinsam mit Facebook an einer Lösung gearbeitet, heißt es.

Letzter Stream am 4. Oktober

Der erste Livestream wurde am Sonntag mit der Beschriftung “Hahahaha” geteilt. Am Tag darauf folgte ein neuer mit den Worten „play game“ und später einer mit der Nachricht „Hallo alle“. Daraufhin folgten Livestreams mit der Beschriftung „Hallo Leute“ und „fffffffffffff”. Das letzte Video wurde am 4. Oktober veröffentlicht.