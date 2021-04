Age of Empires 4 geht zurück zu den Wurzeln

Die Fan Preview zeigt Mittelalter, historische Persönlichkeiten und epische Schlachten im überarbeiteten Look.

Mehr als 15 Jahre ist es her, seit ein neuer Teil von Age of Empires veröffentlicht wurde. Trotzdem ist vor allem die Begeisterung für AOE II ungebrochen. Die Definitive Edition wird deshalb auch mit einem Koop-Modus für historische Schlachten versorgt. Und auf diese Fan-Liebe scheint man sich auch für den neuesten Teil, Age of Empires 4, stützen zu wollen.

Das merkt man unter anderem daran, dass die Entwickler Relic Entertainment sich wieder Historiker ins Boot geholt haben. Damit hebelt man die Erinnerung an das weniger beliebte Age of Empires III gleich mehrfach aus. Statt fiktiven Geschichten spielt man wieder historische Figuren und Schlachten. Zudem kehrt man erneut zurück ins Mittelalter, statt sich zeitlich nach AOE III zu positionieren.