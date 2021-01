Auf diese Spiele kann man sich 2021 freuen

Warum? Weil Dying Light 1 eines der besten Zombie-Spiele ever (ever ever!) ist. Es ist der inoffizielle Nachfolger von Dead Island (gleicher Entwickler, aber die Namensrechte blieben bei einem anderen Publisher). Aus der First-Person-View ist man in einer Open-World-Stadt nach einem Zombieausbrauch unterwegs. Angereichert mit Parkur-Elementen, einer akzeptablen Story, Rollenspiel-Elementen und einem Fokus auf Nahkampf, sollte man das Game auf jeden Fall mal gespielt haben, wenn man auch nur im Entferntesten etwas mit Zombies anfangen kann. Außerdem: Das ganze Spiel kann im Koop gespielt werden. Zusammen mit anderen Spielern Zombies jagen (oder gejagt zu werden), ist großartig.

Dying Light 2 verspricht alle diese Tugenden zu übernehmen, zu verbessern und zu erweitern. Auch ein Koop-Modus für 2 bis 4 Spieler ist eingeplant.

Elden Ring (Xbox Series X, PS5, PC, mögl. PS4, Xbox One)

Dark Souls trifft Game of Thrones. Elden Ring wird von From Software gemacht, dem Entwickler hinter der beliebten Souls-Reihe. An der Story ist George R. R. Martin beteiligt, der Autor von „A Song of Fire and Ice“ – im Fernsehen besser bekannt als Game of Thrones.