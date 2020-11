Xbox Series X gegen PS5: Die Next-Gen-Konsolen im Duell

Games im Abo

Abgesehen von den Neuerscheinungen wird ein Service immer mehr an Bedeutung gewinnen: Games im Abo. Bei der Xbox Series X ist das der Game Pass, bei der PS5 PlayStation Now.

Der Games Pass Ultimate kostet 13 Euro im Monat, beinhaltet Xbox Live Gold (wird zum Onlinespielen benötigt) und EA Play (Spielebibliothek mit EA-Spielen). Derzeit sind zwar „nur“ über 100 Games enthalten, die kann man dafür auch am PC spielen und auf Android-Smartphones streamen. Zudem sind Microsofts First-Party-Games sofort beim Verkaufsstart enthalten. „Halo: Infinite“ muss man also nicht extra um 70 Euro kaufen, wenn es 2021 kommt, sondern kann es mit dem Game Pass sofort am Tag des Erscheinens herunterladen und spielen.

PlayStation Now kostet 10 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr. Will man Games online spielen, die nicht in PlayStation Now enthalten sind, benötigt man zusätzlich PS Plus (9 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr). Der Katalog umfasst über 300 PS4-Spiele. Da ist viel Schrott dabei, was aber auch amüsant sein kann. Außerdem gibt es noch 400 PS3- und PS2-Spiele, die gestreamt werden. Bei manchen Games klappt das ganz gut, bei anderen wiederum nicht. Auch das Streaming am Computer der PlayStation-Now-Games funktioniert zwar, ist aber von der Qualität her weit schlechter, als wenn man ein PS4-Spiel auf der Konsole herunterlädt und dort spielt.

Selbst Sonys eigene Top-Titel kommen erst nach etwa einem Jahr in den Katalog von PlayStation Now. Hier hat Microsoft mit aktuellen Titeln die Nase vorne. Zudem sind, auch wenn weniger Titel in der Bibliothek sind, mehr Highlights dabei – und eben auch die EA-Spiele.

Xbox Series X vs. PS5: 4:4