Hacker schimpfen "Kriegstreiberin Pelosi" auf Displays in Taiwan

Laut taiwanesischen Behörden ist es in den vergangenen Tagen zu einem nie zuvor gesehenen Schwall an Cyberangriffen in dem Inselstaat gekommen. Grund dafür war offensichtlich der Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, der von Chinas Regierung scharf kritisiert wurde. Sie betrachtet Taiwan als abtrünnigen Teil von China, während die USA als Schutzmacht die Souveränität der Insel stützen.