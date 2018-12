Hacker veröffentlichen Daten von geflüchteten Nordkoreanern

Nach einem Hackerangriff sind die persönlichen Informationen von fast 1.000 nach Südkorea geflüchteten Nordkoreanern an die Öffentlichkeit gelangt. Die Hacker hätten Zugriff auf die Datenbank einer Flüchtlingsbehörde gehabt, wie das Wiedervereinigungsministerium in Seoul mitteilt. In der vergangenen Woche seien Namen, Geburtsdaten und Adressen von 997 Überläufern gestohlen worden, als ein Computer der sogenannten Hana-Agentur mit dem Schadprogramm infiziert wurde.