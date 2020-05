Hackerangriff auf Avira, AVG und Whatsapp

Wie Avira weiter ausführte, handle es sich um keinen Hack im klassischen Sinn, da auf die eigenen Seiteninhalte bzw. das eigene Netzwerk nicht zugegriffen wurde. Das Umleiten wurde offenbar vom Internet-Service-Provider von Avira abgesegnet, der auf eine gefälschte Anfrage zum Passwort-Rücksetzen hereinfiel. Die genauen Umstände der DNS-Übernahme sind aber noch nicht bekannt. Während die Seiten von AVG und Whatsapp am späten Dienstagnachmittag wieder funktionierten, zierten die Palästina-Sujets sowie die Nachricht "There Is No Full Security We Can Catch You!" auch am Dienstagabend weiterhin die Avira-Seiten.