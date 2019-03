Halston Blake ist bereits vor seiner eigenen Geburt Influencer

Mütter und Väter als Zielgruppe

Firmen wie Walmart, Staples oder Mattel sind ganz gierig auf die neuen Baby-Influencer, so wittern sie lukrative Deals und perfektes Product-Placement. Die Werbezielgruppe sind dabei gar nicht die Kinder selbst, denn diese dürfen die Plattformen noch gar nicht besuchen, sondern deren Eltern. Heimlich wird wohl natürlich doch darauf spekuliert, dass Kinder ab einem gewissen Alter wohl doch schon auf Instagram sind, obwohl sie es gesetzlich erst ab 13 Jahren sein dürften.



Doch auch der Markt um Babys und werdende Eltern ist heiß umstritten. Der beste Kinderwagen, die teuersten Accessoires sind gefragt. Die Zwillinge Taytum und Oakley der Familie Fisher haben etwa bereits für Kindersitze in Autos und die Carnival Cruise Lines Werbung gemacht. Der YouTube-Channel der Eltern Kyler und Mad ist ebenfalls super erfolgreich und wirft etwa 25.000 bis 50.000 US-Dollar an Werbegeldern ab.