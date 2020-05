Handybezahldienst paybox kämpft weiter mit Problemen

Von einem "Chaos" will Mayrhofer aber nichts wissen. Hintergrund des Ärgers seien verschiedene Änderungen, die mit Jahreswechsel in Kraft getreten sind, das führe zu Missverständnissen. So habe paybox Konten von Kunden sperren müssen, die nicht bis Jahresende Ausweiskopien nachgereicht hätten. "Wir müssen als Bank regelmäßig unsere Kundendaten überprüfen", erklärte Mayrhofer. Außerdem brauche paybox seit Jänner die Zustimmung für eine Einzugsermächtigung, da paybox-Zahlungen nicht mehr über die Handyrechnung abgewickelt werden dürfen. Dritter Punkt, der laut Mayrhofer für Verwirrung unter den paybox-Kunden sorgt, ist eine AGB-Änderung im Oktober, bei der Kunden, die widersprochen haben, gesperrt wurden.

Mayrhofer betonte, dass man sich jeden Fall ansehe und auf Probleme der Kunden eingehe. Das sehen einzelne Nutzer aber anders: "Ihr hebt nichtmal bei der Hotline ab", schimpfte ein Facebook-User am Dienstagnachmittag. Mayrhofer bestätigte, dass es wegen der zusätzlichen Anfragen bei der Hotline derzeit zu längeren Wartezeiten kommt. Die paybox Serviceline kostet 20 Cent pro Minute. Eine Rückerstattung der Telefonkosten sei im Moment nicht vorgesehen, so Mayrhofer.