Heartbleed: 600.000 Server immer noch ungeschützt

Kaum einer der betroffenen Dienste ging bisher allerdings direkt auf seine User zu. So zählt zum Beispiel der Service IFTTT zu einer der wenigen Ausnahmen, die ihren Nutzern von sich aus eine Informationsmail zugeschickt und das Ändern der Zugangsdaten empfohlen haben. In Österreich versendeten die Wiener Linien bereits am Mittwoch Informationen an ihre betroffenen Kunden. Insgesamt sollen in Österreich an die 30.000 Webseiten von Heartbleed betroffen gewesen sein. Wie viele davon die Schwachstelle nach wie vor nicht beseitigt haben, lässt sich derzeit schwer abschätzen. SBA Research führte am Mittwoch eine Analyse durch, wobei 121.420 IP-Adressen identifiziert wurden, die auf eine HTTPS-Anfrage bei Webseiten antworten. Davon sollen zu diesem Zeitpunkt noch etwa sechs Prozent potenziell verwundbar gewesen sein.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass im Zweifelsfall vor einer Passwortänderung unbedingt überprüft werden sollte, ob die Lücke bei der jeweiligen Seite bereits geschlossen wurde. Das Passwort sollte keinesfalls geändert werden, falls die Schwachstelle noch besteht. Damit würden sich potenzielle Angreifer erst recht wieder Zugriff zu den neuen Zugangsdaten verschaffen. In so einem Fall empfiehlt es sich, bei dem betroffenen Dienst bis zum Schließen der Lücke gar nicht einzuloggen.