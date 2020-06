Heartbleed: Noch tausende österreichische Server betroffen

Vergangene Woche wurde die Sicherheitslücke "Heartbleed" in der weitverbreiteten Verschlüsselungs-Software OpenSSL bekannt. Laut der ARGE Daten sind davon noch "einige tausend österreichische Webserver" betroffen, hieß es in einer Aussendung am Montag. Auffällig sei der hohe Anteil von Servern aus dem öffentlichen Schul- und Bildungswesen, informierte die ARGE Daten.

Laut den Datenschützern ist die fehlerhafte Software bei etwa 40 Prozent der in Österreich laufenden Apache-Servern - mit mehr als 100.000 Installationen - installiert. Durch die Lücke sind Passwörter und andere vertrauliche Informationen offen zugänglich. Eine vertrauliche Stichprobenüberprüfung durch eine IT-Sicherheitsfirma am Wochenende zeigt, dass in Österreich einige hundert Server von Behörden, Bundes- und Landesstellen betroffen sind, so ARGE Daten. Auch zahlreiche Gemeinden würden mit unsicheren Serverinstallationen "glänzen".