Ibiza-Skandal: Ruf nach Vengaboys-Auftritt in Wien geht viral

Seit dem Auftauchen des Ibiza-Videos, das Vizekanzler Strache und die Regierung zu Fall brachte, ist ein Song in Österreich fast allgegenwärtig: "We're Going to Ibiza!" von den Vengaboys. Zu sehen ist der Trend unter anderem bei den Google-Suchanfragen. Auch Spotify bestätigte der futurezone diesen Trend.

Wie Hasselhoff in Berlin

Der Satiriker Jan Böhmermann verfolgte und kommentiert die Affäre aufmerksam und wird von manchen sogar in Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Videos gebracht. Nun fordert er via Twitter einen Auftritt der Vengaboys in Wien. Der Tweet zählt bereits kurz nach der Veröffentlichung hunderte Retweets und Likes. Er verweist darin auf den legendären Auftritt von David Hasselhoff im Zuge des Falls der Berliner Mauer.