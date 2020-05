Ideen für die Bank der Zukunft gesucht

"futurezone-Leser können ihre Kreativität beweisen und ihre besten Ideen zum Thema Banking einbringen. Wir freuen uns, dass unsere Leser die Bank der Zukunft mitgestalten können und sind schon auf die Ergebnisse gespannt“, sagt futurezone-Chefredakteur Gerald Reischl. Die futurezone wird das Thema "Bank der Zukunft" zudem mit einer Reihe von Hintergrundberichten und Experten-Interviews begleiten.

Bei den s-Lab-Verantwortlichen zeigt man sich über das bisherige Feedback absolut positiv überrascht. So haben sich in den wenigen Wochen nach dem Start bereits mehrere Hundert User angemeldet und über 200 Banking-Vorschläge gepostet. Um das Großprojekt und den Austausch mit der Community zu betreuen, wurde mit Jan Dimitri Schüpbach ein eigener Co-Creation-Manager berufen. Er soll auch als Schnittstelle zu den verantwortlichen Bereichen dafür sorgen, dass die vorgebrachten Ideen nicht im Online-Nirwana oder in der Schublade verschwinden. Idealerweise entsteht am Ende des Prozesses tatsächlich eine App oder ein Service, das Kunden im Netz bzw. in Bankfilialen wieder finden.