Imagine Cup 2014: Microsoft sucht nach Innovationen

In der ersten Episode des Wettbewerbs – der Video Pitch Challenge – können Nachwuchsentwickler noch bis zum 25. Oktober 2013 ihre Visionen und Ideen in einem dreiminütigen, englischsprachigen Videoclip einreichen. Jedem Challenge-Gewinner winkt dabei ein Preis in Form eines Geldgewinnes in Höhe von 3.000 US-Dollar.

Über 1,7 Millionen Nachwuchsentwickler aus mehr als 70 Nationen haben in den vergangenen elf Jahren den Imagine Cup zum größten jährlich stattfindenden Technologiewettbewerb für Schüler und Studierende gemacht.

Allein beim Imagine Cup 2013 kamen 25.000 aufstrebende IT-Talente aus aller Welt zusammen, um ihr Können und ihre Kreativität in den verschiedenen Challenges unter Beweis zu stellen. Mit dem PC-Spiel „Schein“ konnte sich ein Team aus Österreich im Finale des Imagine Cup 2013 in St. Petersburg gegen die Konkurrenz. durchsetzen – und dadurch 50.000 Dollar Preisgeld abräumen (die futurezone hat berichtet).