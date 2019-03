In China ersetzen Roboter Nachrichtensprecher

Die Robo-Sprecherin wurde auf den Namen "Xin Xiaomeng" getauft. Ihr Äußeres ist der menschlichen Xinhua-Sprecherin Qu Meng nachempfunden. Der Roboter wurde von Xinhua in Zusammenarbeit mit der Technologiefirma Sogou entwickelt. Schon im vergangenen November hat Xinhua zwei männliche Robotersprecher auf der World Internet Conference in Wuzhen präsentiert. Diese sind aber noch nicht im Live-Betrieb zum Einsatz gekommen. In Zukunft sollen die Roboter häufiger eingesetzt werden.