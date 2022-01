Airlines weigern sich, "idiotische" Influencer heim zu fliegen

Eine Party an Bord einer Charter-Maschine führte dazu, dass einige Influencer nun in Mexiko festsitzen.

In Kanada sorgt derzeit ein Video für Aufsehen, das mehrere junge Personen an Bord eines Flugzeugs zeigt, die jegliche Corona-Regeln missachten. Die Personen - darunter laut Medienberichten auch einige Social-Media-Influencer - sind darin maskenlos beim Tanzen , Trinken und Rauchen von E-Zigaretten in der Maschine zu sehen.

30 Infizierte

Eine Teilnehmende berichtete gegenüber der kanadischen Presseagentur, dass mindestens 30 Personen der Gruppe in Mexiko positiv auf das Coronavirus getestet worden sind und sich in Isolation begeben mussten. Ihr zufolge war der Trip Teil eines Instagram-Bewerbes des Influencers James William Awad. Jener will die Aufregung in einem Tweet nicht ganz nachvollziehen können: