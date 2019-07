Ins Netz gegangen: Wie man ein Drogenschmuggler-U-Boot stoppt

Die US-Küstenwache hat ein U-Boot entdeckt, mit dem Drogen geschmuggelt wurden. Das U-Boot fuhr an der Wasseroberfläche, reagierte aber nicht auf das Boot der Behörden. Was tun? Ein Küstenwächter ist kurzerhand auf das U-Boot gesprungen und hat mit voller Wucht an die Lucke geklopft, was die Crew des Drogen-U-Boots ziemlich überrascht haben dürfte. Gefunden wurden dann an die 18 Tonnen Kokain.